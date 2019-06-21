Действия боевиков ОРДЛО увеличили количество жертв мирного населения

Новости Украины: В ОРДЛО участились случаи гибели и членовредительства местных жителей.

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование оккупационных войск продолжает пренебрегать безопасностью гражданского населения, что приводит к увеличению количества случаев гибели и членовредительства жителей временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.

В частности, участились случаи подрыва граждан на заминированных участках местности, оставленных оккупантами без присмотра и не оборудованных указателями об опасности. Так, 15 июня, подорвавшись на противопехотной мине, погиб житель Горловки.

Кроме того, угроза для гражданского населения усиливается из-за увеличения в составе подразделений оккупационных войск неквалифицированного личного состава без надлежащей подготовки по вопросам эксплуатации вооружения и военной техники.

Так, по данным разведки, водитель бронетранспортера одного из подразделений 2 АК (Луганск) ВС РФ, двигаясь в колонне, не справился с управлением и въехал в частный дом жителей населенного пункта Успенка, в результате чего два человека получили тяжелые травмы.