На Херсонщине за взятку задержан директор пансионата

Новости Украины: Задержан директор "Пансионата Арабатская стрелка" за взятку в $30 тыс.

Военная прокуратура Южного региона Украины, совместно со следователями ГУ Национальной полиции в Одесской области задокументировали получение неправомерной выгоды директором коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере $ 30 тыс. В такую сумму он оценил содействие в выделении трех земельных участков на территории с. Счастливцево", - говорится в сообщении, на официальной странице Генпрокуратуры в соцсети Фейсбук, в пятницу вечером.

Директор пансионата является советником председателя Херсонского областного совета.

Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

"Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в ГПУ.