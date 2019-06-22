Скачать
Суббота, 22.06.2019
Народ Грузии требует отставку главы МВД до конца дня
Народ Грузии требует отставку главы МВД до конца дня
"Нафтогаз" нанимает Deloitte для подготовки выпуска евробондов
"Нафтогаз" нанимает Deloitte для подготовки выпуска евробондов
Милан и Интер построят новый стадион
Милан и Интер построят новый стадион
Когда смекалка немного поспорила со здравым смыслом
Когда смекалка немного поспорила со здравым смыслом

На Херсонщине за взятку задержан директор пансионата

На Херсонщине за взятку задержан директор пансионата
03:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Задержан директор "Пансионата Арабатская стрелка" за взятку в $30 тыс.

Военная прокуратура Южного региона Украины, совместно со следователями ГУ Национальной полиции в Одесской области задокументировали получение неправомерной выгоды директором коммунального учреждения "Пансионат Арабатская стрелка", сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Указанный чиновник, предварительно сговорившись со служебными лицами Счастливцевского сельского совета Генического района Херсонской области, требовал и получил от гражданина неправомерную выгоду в размере $ 30 тыс. В такую сумму он оценил содействие в выделении трех земельных участков на территории с. Счастливцево", - говорится в сообщении, на официальной странице Генпрокуратуры в соцсети Фейсбук, в пятницу вечером.

Директор пансионата является советником председателя Херсонского областного совета.

Сейчас следователи и прокуроры проводят первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.

На Одесщине заместитель военного комиссара разоблачен на взятке

"Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - подытожили в ГПУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ГПУ, Взятка, Генпрокуратура, Херсонщина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский освободил фигуранта скандала Фролова с военной службы
02 Петиция о сокращении количества депутатов ВРУ набрала 25 тыс голосов
03 Секретарь СНБО принял делегацию ЕС: что обсуждали стороны
04 Экранный Валерий Легасов откровенно рассказал о съемках "Чернобыля"
05 Счастливый отец": Сергей Бабкин поделился первыми снимками сына
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
Трамп определился с кандидатом на пост главы Пентагона
На Херсонщине за взятку задержан директор пансионата
На Херсонщине за взятку задержан директор пансионата
Красивые ножки: эффективные упражнения против жира на коленях
Красивые ножки: эффективные упражнения против жира на коленях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь