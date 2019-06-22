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Подозреваемых в покушении на одесского активиста освободили из-под стражи

Подозреваемых в покушении на одесского активиста освободили из-под стражи
05:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины: Двух из них отпустили под круглосуточный домашний арест,.

Всех подозреваемых в нападении на одесского активиста Олега Михайлика освободили из-под стражи. Двух из них отпустили под круглосуточный домашний арест, а еще у одного вообще нет меры пресечения, сообщает Радио Свобода.

Решение не продлевать пребывание в СИЗО для Лаши Герасина и Манучара Варшанидзе приняла 21 июня судья Киевского районного суда города Одессы Юлия Федулеева.

Оба подозреваемых находились под стражей с сентября 2018 года. Третьего подозреваемого Торнике Герасина (Нагладзе), который имеет инвалидность 1-й группы, отпустили из-под стражи под домашний арест еще в ноябре 2018 года.

Судья приняла такое решение после многих ходатайств, в частности, со стороны грузинского консульства, в связи с тяжелым состоянием здоровья Нагладзе. Сейчас у Торнике Герасина вообще нет меры пресечения, уточнил его адвокат Владимир Поярков, продлевать домашний арест отказались в Печерском суде Киева несколько недель назад.

Напоминаем, 22 сентября 2018 года в центре Одессы на Михайлика было совершено покушение. Он получил проникающее огнестрельное ранение в плечо и в область грудной клетки. По подозрению в покушении правоохранители задержали трех граждан Грузии.

Суд арестовал без права внесения залога, но позже изменил меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест одному из арестованных - Торнике Нагладзе (Герасин) - инвалиду первой группы.

Задержанные своей вины не признают. 11 января 2019 года во время операции в Германии с тела Михайлика вытащили пулю, которая застряла в легком. Она должна была стать основным вещественным доказательством, и активист настаивал, чтобы экспертизу провели в Германии. В Одессу Михайлик вернулся в начале февраля.

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Одесса, Покушение, Подозреваемые, Активист, Олег Михайлик.
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