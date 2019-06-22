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На Львовщине СБУ разоблачила на взятках чиновников таможенного поста

На Львовщине СБУ разоблачила на взятках чиновников таможенного поста
05:59 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ssu.gov.ua

Новости Украины: СБУ разоблачила на систематических взятках чиновников таможенного поста на Львовщине.

Двух сотрудников таможенного поста "Смильныця" Львовской таможни уличили в систематическом взяточничестве, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Оперативники установили, что два таможенника вымогали у предпринимателей деньги за то, что не будут создавать искусственных препятствий при перемещении товаров через госграницу Украины", - говорится в сообщении, на официальном сайте СБУ в пятницу.

Всего сотрудники СБУ задокументировали три факта получения этими должностными лицами неправомерной выгоды.

Таможенников задержали сотрудники СБУ и ГБР во время получения очередной взятки. Сумму взятки в СБУ не указывают. В ходе следственных действий в автомобилях таможенников обнаружили более 80 тысяч грн наличными, в данное время устанавливается законность происхождения этих средств.

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Открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом).

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СБУ, Взятка, Львовщина, Таможенный пост.
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