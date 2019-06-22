В Киеве временно закроют три центральные станции метро

Новости Украины: Три центральные станции киевского метро ("Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и "Театральная") будут временно закрыты 22 июня (с 18:00) и 23 июня.

Такие действия будут предприняты в связи с мерами безопасности во время подготовки и проведения в воскресенье Марша равенства в Киеве.

Об этом сообщается на странице Киевской городской госадминистрации в Facebook.

Станции "Площадь Льва Толстого", "Дворец Спорта" и "Театральная" будут работать только в режиме пересадочных узлов.

Также завтра возможно закрытие на вход и выход станций и пересадочных узлов для обеспечения безопасной перевозки пассажиров и участников мероприятий.

Кроме того, с 18.00 22 июня и до окончания Марша равенства 23 июня будут изменены маршруты общественного транспорта и некоторых маршрутных такси в связи с перекрытием полицией дорожного движения на ряде улиц, в частности, троллейбусов №№ 5, 7, 8, 17; автобусов № № 20, 24, 114, 118.