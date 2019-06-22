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Мужчину на Волыни задержали за развращение 5-летней девочки

Мужчину на Волыни задержали за развращение 5-летней девочки
12:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: На Волыни по подозрению в развращении 5-летней девочки задержан 41-летний мужчина.

На Волыни по подозрению в развращении 5-летней девочки задержан 41-летний мужчина.

Как сообщили в Секторе коммуникации полиции Волынской области, вечером 21 июня на линию службы «102» поступило сообщение от 46-летней женщины о совершении односельчанином развратных действий в отношении ее 5-летней дочери.

Полицейские сразу же задержали и доставили 41-летнего злоумышленника в отделение полиции.

Установлено, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

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По факту развращения малолетнего лица следователи полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Сегодня следователи объявили мужчине о подозрении. Злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.

Решается вопрос о безотлагательном избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Волынь, Насилие, Волынская область, Развращение, Нацполиция, Несовершеннолетняя.
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