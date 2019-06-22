Скачать
Суббота, 22.06.2019
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Запуск рынка электроэнергии не приведет к отлючению потребителей
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Епифаний описал суть конфликта с Филаретом: Он нас не слышит
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Генк согласился продать Малиновского в Аталанту
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе
Самые лучшие поздравления с Выпускным 2019 в прозе

Уличный конфликт в Кривом Роге: в прохожего бросили гранату

Уличный конфликт в Кривом Роге: в прохожего бросили гранату
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: В Кривом Роге во время конфликта мужчина бросил гранату в сторону прохожего.

В Кривом Роге во время конфликта мужчина бросил гранату в сторону прохожего.

Как сообщили в Криворожском отделе полиции, ЧП произошло 21 июня около 23.30 на остановке общественного транспорта.

"Произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Злоумышленник, бросивший гранату, задержан и доставлен в отдел полиции.

На Прикарпатье молния убила троих мужчин

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Полиция устанавливает все обстоятельства дела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Граната, Кривой Рог, РГД-5.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на сегодня, 22 июня 2019: все знаки Зодиака
02 Приметы и обряды на 22 июня - Кириллов день
03 ЦИК зарегистрировала 184 кандидатов-мажоритарщиков
04 Итоги 21 июня: законопроект о "кнопкодавстве", заявление Совета судей, протесты в Грузии, отказ Трампа от удара по Ирану
05 Федецкий идет в депутаты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека
В Киеве временно закроют три центральные станции метро
В Киеве временно закроют три станции метро
В Украине сегодня в День скорби чтят память жертв Второй мировой войны
В Украине сегодня День скорби и чествования памяти
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Алина Гросу шокировала фанатов своим видом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь