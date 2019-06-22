Уличный конфликт в Кривом Роге: в прохожего бросили гранату

Новости Украины: В Кривом Роге во время конфликта мужчина бросил гранату в сторону прохожего.

В Кривом Роге во время конфликта мужчина бросил гранату в сторону прохожего.

Как сообщили в Криворожском отделе полиции, ЧП произошло 21 июня около 23.30 на остановке общественного транспорта.

"Произошел конфликт между мужчинами, в ходе которого один из них применил предмет, похожий на гранату РГД-5, в результате чего пострадал гражданин 1987 г.р. Пострадавший был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Злоумышленник, бросивший гранату, задержан и доставлен в отдел полиции.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство). Полиция устанавливает все обстоятельства дела.