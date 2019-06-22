Военнослужащие в зоне ООС укрепляют позиции

Новости Украины: Силы ООС укрепляют позиции в направлении Крымского и Светлодарска.

В направлении Крымского, а также Светлодарска украинские военные усиливают свои укрепления, блиндажи и окопы.

Об этом сообщает прессцентр штаба ООС в Facebook.

"Постоянное военное напряжение и регулярные ночные и утренние обстрелы позиций украинских защитников заставляют командиров принимать меры по повышению защиты своих подчиненных.

В направлении Крымского, а также Светлодарска украинские военные усиливают свои укрепления, блиндажи и окопы. А также строят новые наблюдательные посты, чтобы лучше видеть врага", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала суток 22 июня боевики на Донбассе 11 раз нарушили режим прекращения огня, вследствие чего один украинский военнослужащий получил ранения.