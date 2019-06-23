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Под Киевом открыли реабилитационный центр для раненых военных

Под Киевом открыли реабилитационный центр для раненых военных
00:43 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: В Киевской области открыт реабилитационный центр для раненых военных "Next Step Ukraine".

В Ирпене открыли уникальный реабилитационный центр для раненых военнослужащих "Next Step Ukraine", который является двойником американского реабилитационного центра "Next Step Recovery, LLC", действующего в Калифорнии (США), сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

"Учреждение создано на пожертвования украинской диаспоры в США, собранные организацией "Revived Soldiers Ukraine", которая помогала с реабилитацией украинских раненых солдат в Лос-Анджелесе. Работать он будет на средства благотворителей… К сбору средств для функционирования Центра присоединилось уже много благотворителей из Украины и из-за рубежа", - сообщается на странице Генштаба в соцсети Фейсбук в субботу.

Согласно информации, для реабилитации воинов с травмами спины в Центре предусмотрена зона кардиотренировок, велотренажер, тренажер для гребли, электромиостимуляции, для тренировки равновесия - виртуальную реальность. Большинство тренажеров, которые будут использоваться для помощи воинам, уже скоро из Нью-Джерси прибудут в Украину.

Программа реабилитации участников АТО утверждена

Физические терапевты, которые будут оказывать помощь раненым воинам, проходили практику в центре "NextStep" в Лос-Анджелесе и видели, как американские врачи ставили на ноги раненых украинских военных.

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Киев, Военные, Ирпень, Генштаб ВСУ, Реабилитационный центр.
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