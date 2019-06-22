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На Донетчине отремонтировали водопровод

На Донетчине отремонтировали водопровод
23:48 Сб, 22 Июнь 2019 Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины: В Донецкой области завтра дадут воду.

В Донецкой области на водоводе «Горловка-Торецк» завершены восстановительные работы, 23 июня вода начнет поступать первым абонентам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

«Бригада Часовоярского РВУ Компании «Вода Донбасса» в 16.00 закончила восстановительные работы на водопроводе Горловка-Торецк. Поскольку технология требовала ремонта бетонных работ, необходимы 12 часов для его затвердения. В 4 часа утра воскресенья вода начнет заполнять водопровод, вечером - поступит на водопроводный узел и первым абонентам. На полнкую опрессовку системы нужно 3-4 дня», - написал Винник.

Он поблагодарил всех принимавших участие в организации и проведении ремонта.

Гройсман поручил принять меры по обеспечению водой Донецкой и Луганской областей

Напоминаем, в Донецкой области 20 июня прекратили подавать воду по водопроводу «Горловка-Торецк» из-за проведения ремонтных работ на водопроводе.

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Вода, Донецкая область, Торецк, Горловка-Торецк.
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