На Донетчине отремонтировали водопровод

Новости Украины: В Донецкой области завтра дадут воду.

В Донецкой области на водоводе «Горловка-Торецк» завершены восстановительные работы, 23 июня вода начнет поступать первым абонентам.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель руководителя военно-гражданской администрации Торецка Сергей Винник.

«Бригада Часовоярского РВУ Компании «Вода Донбасса» в 16.00 закончила восстановительные работы на водопроводе Горловка-Торецк. Поскольку технология требовала ремонта бетонных работ, необходимы 12 часов для его затвердения. В 4 часа утра воскресенья вода начнет заполнять водопровод, вечером - поступит на водопроводный узел и первым абонентам. На полнкую опрессовку системы нужно 3-4 дня», - написал Винник.

Он поблагодарил всех принимавших участие в организации и проведении ремонта.

Напоминаем, в Донецкой области 20 июня прекратили подавать воду по водопроводу «Горловка-Торецк» из-за проведения ремонтных работ на водопроводе.