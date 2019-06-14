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Гройсман поручил принять меры по обеспечению водой Донецкой и Луганской областей

Гройсман поручил принять меры по обеспечению водой Донецкой и Луганской областей
22:31 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины: Гройсман поручил решить вопрос снабжения питьевой водой жителей Донбасса.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил безотлагательно принять меры для обеспечения питьевой водой жителей Донецкой и Луганской областей.

Как сообщает Правительственный портал, такое поручение премьер подписал по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, необходимо восстановить и обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией объектов водоснабжения и водоотведения КП "Компания "Вода Донбасса" и предоставить предприятию статус "защищенного потребителя".

Одновременно необходимо провести инвентаризацию резервных источников водоснабжения. На период отсутствия централизованного водоснабжения необходимо обеспечить подвоз воды и санитарный контроль на соответствующих объектах и территориях.

Как сообщалось ранее, 31 марта 2019 года госпредприятие "Укринтерэнерго" завершило поставку электрической энергии потребителям, которые присоединились к договору поставки электроэнергии поставщиком "последней надежды" с 1 января 2019 года. Согласно данным на сайте "Укринтерэнерго", таких потребителей в Украине более 1300. Многие из них имеют проблемы с платежной дисциплиной, за первые два месяца 2019 года общий уровень расчетов потребителей за электроэнергию не превышает 40%.

В ДТЭК отметили, что согласно закону Украины "О рынке электрической энергии" и Правилам розничного рынка электрической энергии, оператор системы распределения должен выполнить требование поставщика "последней надежды" ГП "Укринтерэнерго" и прекратить электроснабжение потребителя, который не выполняет свои обязательства по оплаты счетов за электроэнергию.

"Учитывая социальную значимость КП "Вода Донбасса" для Донецкой области, энергокомпания призывает правительство, а именно ответственных за решение вопроса - Министерство регионального развития и жилищно-коммунального хозяйства, НКРЭКУ, Минэкономразвития, Минэнерго, Донецкую областную государственную администрацию и руководство "Вода Донбасса" принять срочные меры для погашения задолженности", - сообщили в компании.

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23 мая оператор системы распределения, по требованию поставщика "последней надежды" - госпредприятия "Укринтерэнерго", выполнил частичное отключение объектов коммунального предприятия "Вода Донбасса" от электроснабжения, в частности, насосную "Белокузьминовка", Константиновский район, пос. Белокузьминовка, а также подстанцию 35 кВ "Клебан-Бык", Константиновский район, пос. Клебан-Бык. В результате без водоснабжения остались жители 16 населенных пунктов Константиновского и Торецкого районов: Белокузьминовка, Веролюбовка, Новодмитровка, Молочница, Стенки, Ижевка, Клебан-Бык, Заря, Романовка, Степное, Александров-Калиново, Яблоновка, Катериновка Константиновского района, а также Новгородское, Петровка, Щербиновка Торецкого района.

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Донецкая область, Луганская область, Владимир Гройсман, "Вода Донбасса".
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