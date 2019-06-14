Глава правительства отреагировал на выдачу парспортов РФ в ОРДЛО

Новости Украины: Владимир Гройсман прокомментировал выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

В правительстве отреагировали на начало российской "паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, указав, что никогда не признают гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор, а также призвали к аналогичным действиям партнеров. Об этом сообщил в пятницу Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали. Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции", - отметил Гройсман в Twitter, продублировав заявление на английском языке.

Росія почала видавати паспорти жителям окупованих українських територій. Зухвало і порушуючи всі норми права та моралі. Наголошую: ми ніколи не визнаємо громадянства, яке видає і видаватиме країна-агресор. І закликаємо наших партнерів доєднатися до нашої позиції. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) June 14, 2019

Напомним, ранее 14 июня российский СМИ сообщили, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ.