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Глава правительства отреагировал на выдачу парспортов РФ в ОРДЛО

Глава правительства отреагировал на выдачу парспортов РФ в ОРДЛО
13:34 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины: Владимир Гройсман прокомментировал выдачу российских паспортов жителям ОРДЛО.

В правительстве отреагировали на начало российской "паспортизации" жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, указав, что никогда не признают гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор, а также призвали к аналогичным действиям партнеров. Об этом сообщил в пятницу Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН.

"Россия начала выдавать паспорта жителям оккупированных украинских территорий. Дерзко и нарушая все нормы права и морали. Подчеркиваю: мы никогда не признаем гражданства, которое выдает и будет выдавать страна-агрессор. И призываем наших партнеров присоединиться к нашей позиции", - отметил Гройсман в Twitter, продублировав заявление на английском языке.

Зеленский заявил, что украинцы свободные люди и прекрасно знают цену российскому паспорту

Напомним, ранее 14 июня российский СМИ сообщили, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ.

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Все по теме:

РФ, Паспорта, Российский паспорт, Владимир Гройсман, ОРДЛО, Паспортазация ОРДЛО.
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