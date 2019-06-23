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В Одессе автомобиль упал с обрыва на пляж

В Одессе автомобиль упал с обрыва на пляж
01:45 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: omr.gov.ua

Новости Украины: На пляже Одессы матрос-спасатель обнаружил перевернутый автомобиль.

В Одессе сегодня на пляж с прибрежного склона рухнула иномарка.

Об этом сообщила Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета.

"22 июня, заступив на смену, матрос-спасатель коммунального учреждения "Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета" обнаружил перевернутое авто на пляже Лейтенанта Шмидта. Сотрудники убедились, что пострадавших нет. Также была вызвана полиция", - сказано в сообщении.

Установлено, что женщина среднего возраста, припарковала Daewoo Lanos примерно в 5:40, но не заблокировала стояночный тормоз. В результате машина съехала на пляж, и перевернулась.

Позднее прибыл кран с эвакуатором и забрал автомобиль с пляжа. Со слов очевидцев, инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана.

В Киеве возле метро автомобиль вылетел на встречку и перевернулся

В социальных сетях свидетели случившегося сообщили, что машина сначала покатилась, а после "полетела кубарем" со склона, приземлившись прямо на пляж. Люди отмечают, что никто не пострадал из-за раннего времени суток – на пляже почти не было отдыхающих.

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Одесса, Автомобиль, Пляж, Авто, Машина.
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