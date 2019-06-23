В Запорожской области избили сотрудников полиции (Фото)

Новости Украины: В Запорожской области избили и ограбили полицейских.

Сотрудники внутренней безопасности полиции установили группу лиц, которая совершила разбойное нападение на полицейских в Запорожской области.

Об этом информирует Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

“19 июня 2019 года в Запорожское управление Департамента внутренней безопасности НПУ поступила информация о чрезвычайном происшествии с участием сотрудников полиции города Васильковка Запорожской области. Оперативная группа УДВБ выездом на место происшествия установила, что 26-летний старший участковый офицер полиции и 27-летний старший следователь полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области возвращались после службы домой. Возле одного из ночных магазинов увидели несовершеннолетнего, который распивал пиво, а затем выбросил на проезжею часть пустую стеклянную бутылку”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что участковый сделал замечание, чтобы парень убрал за собой. В ответ молодой человек начал нецензурно ругаться, а когда полицейские представились – стал вести себя еще более дерзко.

Дальше события разворачивались так: “Через несколько минут на место конфликта подъехал автомобиль, из которого вышла группа лиц. Мужчины совершили внезапный групповое нападение на полицейских. После этого нападавшие отобрали у правоохранителей, один из которых потерял сознание из-за нанесенных удары по туловищу и голове, личные вещи, служебные удостоверения, денежные средства, документы. Скрылись злоумышленники с места преступления на автомобиле в неизвестном направлении”.

В результате разбойного нападения полицейские получили тяжелые травмы мозга, переломы костей черепа и лица, травмы глаз и внутренних органов.

По горячим следам оперативники установили главных участников нападения. Ими оказались двое родных братьев – местные жители 1994 и 2003 годов рождения.

Следователи полиции при процессуальном руководстве прокуратуры Запорожской области заочно объявили им подозрения в совершении преступления и объявили в розыск.

Младшего из братьев уже задержали и доставили в изолятор временного содержания. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Украденные у потерпевших полицейских вещи обнаружены и изъяты.

Продолжается розыск старшего брата, а также меры для установления и привлечения к уголовной ответственности всех участников нападения на сотрудников полиции.