На Донбассе погиб украинский военный

Тело украинского военного, который подорвался на взрывном устройстве, пока невозможно эвакуировать из-за вражеских обстрелов.
Об этом информирует прессцентр штаба ООС.
“В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за интенсивного огня врага эвакуировать тело бойца пока невозможно.
“Дежурными огневыми средствами был открыт ответный огонь, противник понес потери. Продолжаются меры по возвращению тела погибшего воина”, - сообщают в пресс-центре штаба ООС.