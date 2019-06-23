На Донбассе погиб украинский военный

Новости Украины: На Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве.

Тело украинского военного, который подорвался на взрывном устройстве, пока невозможно эвакуировать из-за вражеских обстрелов.

Об этом информирует прессцентр штаба ООС.

“В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за интенсивного огня врага эвакуировать тело бойца пока невозможно.

“Дежурными огневыми средствами был открыт ответный огонь, противник понес потери. Продолжаются меры по возвращению тела погибшего воина”, - сообщают в пресс-центре штаба ООС.