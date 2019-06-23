Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
В США планируют инвестировать в Палестину $50 миллиардов
В США планируют инвестировать в Палестину $50 миллиардов
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
У Роналду будет новая позиция в Ювентусе
У Роналду будет новая позиция в Ювентусе
Продукты, сжигающие жиры и регулирующие обмен веществ
Продукты, сжигающие жиры и регулирующие обмен веществ

На Донбассе погиб украинский военный

На Донбассе погиб украинский военный
06:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ar.volyn.ua

Новости Украины: На Донбассе украинский военный подорвался на взрывном устройстве.

Тело украинского военного, который подорвался на взрывном устройстве, пока невозможно эвакуировать из-за вражеских обстрелов.

Об этом информирует прессцентр штаба ООС.

“В ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Еленовка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за интенсивного огня врага эвакуировать тело бойца пока невозможно.

Сутки на Донбассе: Погиб украинский военный, еще двое ранены

“Дежурными огневыми средствами был открыт ответный огонь, противник понес потери. Продолжаются меры по возвращению тела погибшего воина”, - сообщают в пресс-центре штаба ООС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донбасс, ВСУ, Восток Украины, АТО, Тело украинского военного, ООС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ
03 ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий
04 Загрязненный воздух в Киеве: когда в столице можно будет дышать
05 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
На Днепропетровщине загорелась электричка (Видео)
На Днепропетровщине загорелась электричка (Видео)
В Мариуполе засудили информатора &quot;ДНР&quot;
В Мариуполе засудили информатора "ДНР"
ООН уменьшила продовольственную помощь Йемену
ООН уменьшила продовольственную помощь Йемену
Фигура останется в порядке: вкусные и безопасные гарниры
Фигура останется в порядке: вкусные и безопасные гарниры
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь