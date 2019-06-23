Скачать
Воскресенье, 23.06.2019
Госдеп США обвинил РФ в преследовании религиозных меньшинств в Крыму
Госдеп США обвинил РФ в преследовании религиозных меньшинств в Крыму
На Донбассе погиб украинский военный
На Донбассе погиб украинский военный
КАН-2019: Гвинея и Мадагаскар расписали результативную ничью
КАН-2019: Гвинея и Мадагаскар расписали результативную ничью
Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день
Приметы и обряды на 23 июня - Тимофеев день

За сутки на Донбассе погиб один боец ВСУ, еще 8 получили ранения

За сутки на Донбассе погиб один боец ВСУ, еще 8 получили ранения
08:12 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В субботу, 22 июня, противник вел интенсивный огонь по украинским позициям, один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения.

В субботу, 22 июня, боевики на Донбассе 31 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе 8 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщает пр5есс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки один украинский военнослужащий погиб, восемь человек получили ранения. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ из вооружения, не противоречащего Минским договоренностям. По данным разведки, 22 июня одного оккупанта было ранено, уничтожен БПЛА противника и повреждена 1 бронемашина", - говорится в обнародованной в воскресенье утром на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук сводке.

Вместе с тем, ранее в пресс-центре ООС сообщили, что в ходе проверки местности в секторе ответственности наблюдательного поста в районе н.п. Оленевка подорвался на взрывном устройстве и погиб от полученных ранений воин 24-й отдельной механизированной бригады Сухопутных воск ВСУ.

"Интенсивный огонь врага исключил эвакуацию тела. Дежурными огневыми средствами был открыт огонь, противник понес потери. Продолжаются мероприятия по возвращению тела погибшего воина", - информировали в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток боевики три раза обстреляли позиции Объединенных сил.

Ранее сообщалось, что в Ирпене открыли уникальный реабилитационный центр для раненых военнослужащих "Next Step Ukraine", который является двойником американского реабилитационного центра "Next Step Recovery, LLC", действующего в Калифорнии (США). Согласно информации, для реабилитации воинов с травмами спины в Центре предусмотрена зона кардиотренировок, велотренажер, тренажер для гребли, электромиостимуляции, для тренировки равновесия - виртуальную реальность. Большинство тренажеров, которые будут использоваться для помощи воинам, уже скоро из Нью-Джерси прибудут в Украину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВСУ, Обстрелы, Противник, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС, Погиб один боец ВСУ, Ранены 8 бойцов ВСУ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Илон Маск: Мировое население стремительно движется к своему коллапсу
02 Выборы в Раду: На Киевщине в избирательном округе - навала "двойников"
03 ЦИК уже зарегистрировала 1313 кандидатов в нардепы по спискам 10 партий
04 Выборы в Раду: ЦИК отказала в регистрации кандидатам от КПУ
05 Загрязненный воздух в Киеве: когда в столице можно будет дышать
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину
Прогноз погоды на неделю: 30-градусная жара не покинет Украину
Президент США написал письмо Ким Чен Ыну
Президент США написал письмо Ким Чен Ыну
В Нидерландах пчелы &quot;облепили&quot; двери автомобиля
В Нидерландах пчелы "облепили" двери автомобиля
Рецепт дня: Пицца с кабачком, крабовыми палочками и сыром
Рецепт дня: Пицца с кабачком, крабовыми палочками и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь