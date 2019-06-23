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"Марш равенства" в центре Киева завершился: в полиции сообщили детали

"Марш равенства" в центре Киева завершился: в полиции сообщили детали
11:24 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Киеве завершился "Марш равенства", организованный ЛГБТ-сообществом, полиция задержала 9 правонарушителей, которые хотели устроить провокации.

Организованный ЛГБТ-сообществом "Марш равенства" под лозунгом "Свобода. Единство. Борьба" в Киеве финишировал у здания Киевпроекта на ул. Б.Хмельницкого в центре города. Участники марша прошли шествием по согласованному маршруту, которое продлилось около часа.

Маршрут Марша проходил от Дома учителя на улице Владимирской по бульвару Шевченко, ул. Терещенковской к площади Льва Толстого, до конца ул.Пушкинской, вверх по ул. Б.Хмельницкого. Завершился Марш равенства у здания Киевпроекта.

 

Периодически противники марша пытались прорваться в колонну, но правоохранители их оттесняли. Также, среди участников ходы встречались противники КиевПрайда, которые периодически провоцировали конфликтные ситуации. В частности, они выкрикивали лозунги, противоречившие идеологии Прайда. Но Полиция диалога предотвращала такие конфликты.

Кроме того, во время прохождения Марша у Парка Шевченко, на его территории взорвали взрывпакет.

По состоянию на 10:55 началась эвакуация участников Марша в сопровождении полиции к метро Театральная. Организаторы призывают участников, перед тем как покинуть акцию, убрать всю символику. Также прибыли автобусы, которые увезут участников Марша. Обстановка спокойная.

Девятерых правонарушителей, намеревавшихся устроить провокации на Марше равенства в центре Киева, задержали сотрудники полиции, начато уголовное производство, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет", - говорится в сообщении пресс-службе столичного главка.

В центре Киева пройдет Марш равенства "КиевПрайд 2019" (Видео)

Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Подготовка к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.

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Киев, ЛГБТ-сообщество, Марш равенства, КиевПрайд 2019.
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