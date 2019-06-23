В Харькове автомобиль въехал в горсовет, пострадал водитель

Новости Украины: В здание Харьковского городского совета въехал автомобиль марки Toyota Сorolla, 30-летний водитель доставлены с телесными поврежедниями в больницу.

Легковой автомобиль Toyota Сorolla въехал в здание Харьковского городского совета на пл.Конституции, сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в воскресенье.

Соответствующая информация поступила в полицию в воскресенье около 7:50.

"В результате аварии 30-летний мужчина (водитель авто - прим. ред) с телесными повреждениями доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Пассажиров в транспортном средстве не было", - сообщаю в полиции.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции Харькова. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Одессе на пляж с прибрежного склона рухнула иномарка. Установлено, что женщина среднего возраста, припарковала Daewoo Lanos 22 июня примерно в 5:40, но не заблокировала стояночный тормоз. В результате машина съехала на пляж, и перевернулась. Позднее прибыл кран с эвакуатором и забрал автомобиль с пляжа. Со слов очевидцев, инцидент произошел на 16-й станции Большого Фонтана.