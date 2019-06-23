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В Полтавской области загорелся самолет Ан-2, есть раненые (Фото)

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В Полтавской области загорелся самолет Ан-2, есть раненые (Фото)
13:38 Сегодня Телеграф Фото: ГСЧС

Новости Украины: В Полтавской области во время обработки полей совершил аварийную посадку и загорелся самолет АН-2, два члена экипажа госпитализированы с травмами.

Сегодня около 10:00 в Полтавской области вблизи с. Млыны Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку и загорелся самолет АН-2, передает пресс-служба ГУ ГСЧС в Полтавской области.

"23 июня около 10:00 вблизи с. Млыны Лохвицкого района во время обработки полей совершил аварийную посадку самолет АН-2 с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, в 11:00 возгорание самолета АН-2 подразделением ГСЧС ликвидировано. Вследствие данного события получили незначительные травмы 2 члена экипажа, которые госпитализированы в больницу. Погибших нет.

Ранее сообщалось, что в Казахстане возле села Родина в Акмолинской области упал самолет Ан-2. 20 июня примерно в 10.00 в десяти километрах от села Родина Целиноградского района Акмолинской области во время химической обработки полей упал самолет Ан-2. В результате происшествия пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы. Причина падения устанавливается.

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Полтавская область, Ан-2, Пострадавшие, Загорелся, Аварийно сел, Обработка полей.
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