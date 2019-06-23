В Угледаре протестуют горняки: добыча угля остановлена

Новости Украины: На шахте "Южнодонбасская №1" горняки протестуют из-за задолженности по зарплате, добыча угля прекращена.

На государственном предприятии "Шахтоуправление "Южнодонбасское №1" (Угледар, Донецкая область) горняки протестуют из-за задолженности по зарплате. Добыча угля прекращена.

Об этом сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец на своей странице в Facebook.

"Горняки первой и второй смены ГП ШУ "Южнодонбасская № 1"... отказались спускаться в шахту. Требования - выплатить задолженность по зарплате и вернуть 200 млн грн, которые предприятию задолжало Госуглеснаб", - написал Волынец.

Сегодня, 23 июня, во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала "скорая".

По словам Волынца, шахтеру сделали операцию, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.