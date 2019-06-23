День в ООС: Двое украинских военнослужащих получили ранения

Новости Украины: С начала суток оккупанты на Донбассе совершили 12 обстрелов, двое украинских военнослужащих ранены.

С начала суток оккупанты на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, двое украинских военнослужащих получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил шесть обстрелов позиций Объединенных сил: вблизи Павлополя - из минометов калибра 120 мм; окраины Авдеевки - из 120 мм миномета и станкового противотанкового гранатомета; недалеко от поселка Водяное - из автоматических гранатометов; район населенного пункта Пески - из автоматического гранатомета; вблизи Марьинки - из ручного противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики 6 раз обстреляли позиции Объединенных сил: окраины Шумов - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Пивденного - из автоматических гранатометов; в районе Травневого - из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; окраины Майорска - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Новолуганского- из 82 мм миномета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

"На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации подразделения ОС дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - добавили в штабе.