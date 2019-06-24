В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика: в убийстве подозревают брата

Новости Украины: В Киеве в озере Вырлица обнаружили тело 9-летнего мальчика, который пропал 22 июня, в убийстве подозревают старшего брата.

В Киеве в озере Вырлица нашли убитым 9-летнего мальчика, который с вечера 22 июня находился в розыске. Об этом заявил руководитель Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, сообщает сайт МВД.

Тело ребенка обнаружили 23 июня. По предварительной информации, мальчика сначала зарезали, а потом выбросили в водоем.

По подозрению в убийстве правоохранители задержали старшего брата мальчика 1989 года рождения. Предварительная причина убийства – личный мотив, обида.

"После того, как нашли труп мальчика в водоеме, подозреваемый дал показания, указал, как проходило убийство, куда выбросил орудие убийства, водолазы потом нашли его, а также изъяты некоторые вещи, которые имеют к этому отношение", - сказал Крищенко.

Он добавил, что злоумышленнику сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Как сообщалось, 11-летняя Дарья Лукьяненко 13 июня исчезла по дороге из дома в танцевальный кружок. К ее поискам приобщались жители села, волонтеры, полицейские, военнослужащие Нацгвардии, работники ГСЧС. Были привлечены кинологи, водолазы, авиация. Вечером 19 июня тело девочки было найдено в одном из домовладений Ивановки. Владельца дома подозревают в изнасиловании и убийстве.