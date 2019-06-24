"Киевавтодормост" остался без директора

Новости Украины: Виталий Кличко принял решение уволить исполняющего обязанности директора КП "Киевавтодормост" Дмитрия Котлубея.

Такое кадровое решение было принято после инцидента с падением штукатурки с путепровода на Осокорках. Это стало последней каплей для мэра, и теперь коммунальное предприятие осталось без директора.

Вину в том, что мост "посыпался", Виталий Кличко возлагает на балансодержателя. "Я увольняю исполняющего обязанности директора КП ”Киевавтодормост” за халатное отношение к своим обязанностям", - сообщается в пресс-службе мэрии города.

По словам мэра Киева, следовало бы своевременно обследовать объекты, которыми опекается предприятие, а всю информацию о результатах проверок вовремя передавать службам.

Кличко также поручил Департаменту транспорта Киевской городской администрации провести осмотр всех искусственных сооружений и результаты инспекций по самым аварийным мостам, где не проводятся ремонты.

Ранее стало известно, что из-за падения штукатурки с путепровода над проспектом Николая Бажана возле станции метро "Осокорки" был поврежден автомобиль, который в этот момент проезжал под мостом.