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"Заминированный" Киев: под угрозой ТРЦ, учебные заведения и роддома

"Заминированный" Киев: под угрозой ТРЦ, учебные заведения и роддома
15:30 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новости Украины: В Киеве неизвестные "заминировали" все родильные дома столицы, торговые центры, все продуктовые магазины и даже учебные заведения города.

Сегодня, 24 июня, столица Украины переживает волну псевдоминирований. О том, что перечисленные объекты инфраструктуры "заминированы", в полиции узнали с получением электронного письма.

О ситуации "минированием" сообщают также в сообществе соцсети. "Очередное минирование. На этот раз все продуктовые магазины, все роддома", - говориться в сообщении.

Позже в нацполиции не только подтвердили данную информацию, но и добавили, что злоумышленники якобы заминировали все учебные заведения столицы.

В письме, которое пришло от "минировщиков", не указывались, какие конкретно учебные учреждения и родильные дома попали в список опасных. поэтому в ведомстве было принято решение проверять их все.

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"Поступила информация, сейчас проверяем (...) все эти заведения, по ним проверяется информация", - сообщает в УНИАН, ссылаясь на пресс-службу полиции.

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Киев, Минирование, Взрывчатка, Роддом, ТРЦ, Нацполиция.
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