В Запорожье полиция вернула двоих детей домой

Новости Украины: в Запорожской области сотрудники Нацполиции региона смогли разыскать двоих несовершеннолетних детей и вернуть их домой.

Вчера, 23 июня, в отделение полиции Кириловского района обратилась женщина с просьбой разыскать родителей ребенка. На следующий день в Мелитополе из-за ссоры с родителями ушел из дому 16-летний мальчик, сообщают на сайте Нацполиции.

В первом случае оказалось, что трехлетний малыш потерялся возле базы отдыха. Его нашла женщина и привела в отделение полиции. Сотрудники ювенальной превенции и работники Управления уголовного розыска области приняли меры и за полчаса смогли отыскать родителей мальчика.

Близкие рассказали, что приехали на отдых из Мелитополя. На пляже их малыш и потерялся. К счастью, его здоровью ничего не угрожает.

Еще один случай, который произошел в Мелитополе, также заставил поволноваться сотрудников силовых структур. 24 июня в районное отделение полиции обратилась мама пропавшего юноши с заявлением. Сотрудники ювенальной службы и патрульные были направлены на поиски несовершеннолетнего мальчика.

Удалось установить, что он умышленно покинул дом, поскольку сильно повздорил с мамой. Поначалу женщина пыталась разыскать сына самостоятельно, но после неудавшихся попыток обратилась в правоохранительные органы. В результате активных поисков мальчика удалось найти.

"Несовершеннолетний объяснил, что две ночи провел на детских площадках многоэтажек, так как не хотел возвращаться домой", - сказано в сообщении на сайте Нацполиции Украины. Здоровью и жизни найденного юноши ничего не угрожает, его передали матери.

Также в обеих случаях сотрудники ведомств провели профилактические беседы с родителями "потеряшек".