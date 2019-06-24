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Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО

Во Львове проходит заседание Совета Украина-НАТО
18:32 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Львовская ОГА

Новости Украины: Во Львове началось заседание Межпарламентского совета Украина-НАТО.

Заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО началось во Львове.

Об этом сообщила пресс-служба облгосадминистрации.

Среди участников заседания – Президент Парламентской Ассамблеи НАТО Мадлен Мун, Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, Председатель делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Оксана Юринец, вр.и.о. председателя Львовской ОГА Ростислав Замлинский.

"Мы здесь для того, чтобы отправить очень четкий месседж каждому гражданину – мы все в альянсе с вами. И мы так же, как и вы, решительно настроены достичь результата, который будет заключаться в том, чтобы вы стали членами Альянса. Мы знаем, что путь непростой и надо делать очень сложный выбор, но также мы знаем, что именно этого хотят граждане этой страны", - отметила Мадлєн Мун.

По ее словам, тот факт, что комитет и Парламентская Ассамблея собрались здесь сегодня и будут работать завтра, а также то, что Парламентская Ассамблея вновь приедет в Украину в следующем году, является четким сигналом о том, что мы с Украиной.

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Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, в свою очередь, подчеркнул: "Сегодня Парламентская Ассамблея демонстрирует полную поддержку Украине. Мы живем в непростое время, время перемен и много у кого есть страх и тревога в сердце, не будет ли изменено евроатлантическое направление, направление вступления Украины в НАТО. По моему глубокому убеждению, это ключевой вопрос внешней политики Украины, которое способно обеспечить и безопасность государства и всех наших граждан".

Заседание Межпарламентского Совета Украина-НАТО продлится до 25 июня.

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НАТО, Львов, Андрей Парубий, Оксана Юринец, Ростислав Замлинский, Мадлен Мун.
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