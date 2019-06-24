Украинские офицеры показали успешные результаты в учениях НАТО

Новости Украины: В Польше продолжаются военные учения НАТО с участием украинских представителей войск связи Вооруженных Сил.

Представители украинского подразделения продемонстрировал высокий уровень подготовки на учениях, которые проходят в Польше. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Учения НАТО "CWIX-2019" позволили показать навыки военной подготовки представителей украинской стороны во время выполнения общих заданий в рамках многонациональной целевой группы по кибернетической безопасности.

"С начала учений офицерами-связистами успешно отработано более 20 совместных тестов на достижение совместимости с системами кибернетической безопасности государств - членов НАТО и стран-партнеров", - говориться в сообщении на сайте.

В украинской делегации считают, что участие в подобных мероприятиях позволяет получить ценный опыт работы с современными технологиями, а также новые методики защиты информации.

Кроме этого, отмечается, что сотрудничество с Альянсом в проектах по военной подготовке дает возможность обзавестись новыми контактами, познакомиться с иностранными экспертами по кибернетической безопасности. Такие учения также укрепляют авторитет Вооруженных сил Украины в мировом сообществе.