Скачать
Понедельник, 24.06.2019
Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате
Климкин считает, что РФ будет пытаться затягивать встречу в нормандском формате
Трамп поднимет вопрос Украины и освобождения моряков на встрече с Путиным
Трамп поднимет вопрос Украины и освобождения моряков на встрече с Путиным
Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
Матч легенд Реала и Челси: гол Шевченко не спас лондонцев от поражения
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея
Приметы и обряды на 24 июня - День Варфоломея

Украинские офицеры показали успешные результаты в учениях НАТО

Украинские офицеры показали успешные результаты в учениях НАТО
09:56 Сегодня Телеграф Фото: www.mil.gov.ua

Новости Украины: В Польше продолжаются военные учения НАТО с участием украинских представителей войск связи Вооруженных Сил.

Представители украинского подразделения продемонстрировал высокий уровень подготовки на учениях, которые проходят в Польше. Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Украины.

Учения НАТО "CWIX-2019" позволили показать навыки военной подготовки представителей украинской стороны во время выполнения общих заданий в рамках многонациональной целевой группы по кибернетической безопасности.

"С начала учений офицерами-связистами успешно отработано более 20 совместных тестов на достижение совместимости с системами кибернетической безопасности государств - членов НАТО и стран-партнеров", - говориться в сообщении на сайте.

Князев распорядился отстранить четверых руководителей НПУ в Винницкой области

В украинской делегации считают, что участие в подобных мероприятиях позволяет получить ценный опыт работы с современными технологиями, а также новые методики защиты информации.

Кроме этого, отмечается, что сотрудничество с Альянсом в проектах по военной подготовке дает возможность обзавестись новыми контактами, познакомиться с иностранными экспертами по кибернетической безопасности. Такие учения также укрепляют авторитет Вооруженных сил Украины в мировом сообществе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, НАТО, Учения, ВСУ, Альянс, Кибернетическая безопасность.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Советы родителям: тревожные звоночки о неприглядных чертах характера вашего ребенка
02 Климкин об отставке: Я решил, что 5 лет хватит
03 Выборы в Раду: Клюеву, Парасюку и Корнацкому отказано в регистрации
04 Избитый полицейскими, член партии "Гражданская позиция" Комарницкий умер
05 Кабачки: веские причины полюбить этот овощ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды в Украине на 24 июня: сохранится жара, но местами пройдут дожди
В Украине сохранится жара, местами грозы и шквалы
Итоги дня 23 июня: КиевПрайд, отказы ЦИК, решение ПЦУ и новые протесты в Тбилиси
Главные новости за 23 июня
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Выборы мэра Стамбула: победил кандидат от оппозиционной партии
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Сегодня начало Петрова поста 2019: традиции и приметы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь