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Князев распорядился отстранить четверых руководителей НПУ в Винницкой области

Князев распорядился отстранить четверых руководителей НПУ в Винницкой области
17:45 Сегодня Телеграф УНН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Винницкой области отстранили четырех руководителей полиции.

По распоряжению главы Национальной полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции Винницкой области. Кадровые перестановки происходят из-за превышения полномочий одного из сотрудников, передает УНН со ссылкой на сообщение департамента коммуникации Национальной полиции Украины.

Так, на прошлой неделе в Виннице полиция остановила мужчину, у которого было обнаружено гранату РГД-5 с запалом. Сотрудник полиции попросил одного из прохожих присутствовать при следственных действий в качестве понятого, на что житель Винницы отказался и некорректно выразился, сообщают в полиции. Завязался словесный конфликт, полицейский применил физическую силу, мужчина упал и ударился головой об асфальт. Сотрудник полиции оказал первую медицинскую помощь и вызвал скорую. Пострадавший был госпитализирован.

По факту было начато уголовное производство по ст.128 Уголовного кодекса Украины.

Также по факту было назначено служебное расследование. Поэтому по распоряжению Председателя Нацполиции приказом ГУНП в Винницкой области был отстранен от исполнения служебных обязанностей сам нарушитель, а также четверо руководителей полиции Винницкой области.

Князев назвал сроки назначения руководителя полиции Киевской области

Также приказом главы Нацполиции готовятся документы для увольнения заместителя начальника полиции Винницкой области, который отвечает за подготовку личного состава.

В воскресенье, 23 июня суд избрал полицейском меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Полицейские Винницкой области перечислили всю необходимую помощь для лечения пострадавшего.

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Винницкая область, Полиция, Сергей Князев.
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