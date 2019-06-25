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За сутки на Донбассе ранены два бойца ВСУ, еще двое получили боевые травмы

За сутки на Донбассе ранены два бойца ВСУ, еще двое получили боевые травмы
09:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: В штабе ООС сообщили, что с начала текущих суток оккупанты совершили один обстрел по украинским позициям на Донбассе.

За минувшие сутки оккупанты 44 раза открывали огонь по позициям ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

"24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пятнадцать раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил: трижды вблизи ВОДЯНОГО – из артиллерийских систем калибра 152 мм, миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз в район населенного пункта АВДЕЕВКА – из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов; рядом КРАСНОГОРОВКИ – из станкового противотанкового гранатомета; шесть раз окрестности ПАВЛОПОЛЯ – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; семь раз вблизи МАРЬИНКИ – с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта БОГДАНОВКА – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; три раза неподалеку ШИРОКИНО – с миномета калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окрестности КАМЕНКИ – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; рядом ПЕСОК - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; дважды район населенного пункта НОВОСЕЛОВКА ВТОРАЯ – с миномета калибра 82 мм, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; неподалеку ЧЕРМАЛИКА – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; окрестности ТАЛАКОВКИ – из станкового противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз: дважды район населенного пункта ЮЖНОЕ – с минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; два раза неподалеку НОВГОРОДСКОГО - из минометов калибра 82 и 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; окрестности НОВОЛУГАНСКОГО – из артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм; дважды район населенного пункта КРЫМСКОЕ – из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; три раза возле ЛУГАНСКОго – из автоматических гранатометов; неподалеку КРЯКОВКИ – из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Командующий ООС обсудил ситуацию на Донбассе с председателем СММ ОБСЕ в Украине

В штабе сообщили, что за минувшие сутки два украинских военнослужащих получили ранения, еще двое – боевое травмирования. От начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

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Обстрелы, Противник, НВФ, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС, Ранены бойцы ВСУ.
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