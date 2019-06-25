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Владиславу Мангеру продлили меру пресечения

Владиславу Мангеру продлили меру пресечения
17:10 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: Херсонскому чиновнику и подозреваемому в причастности к убийству Кати Гандзюк продлили меру пресечения.

Суд продлил Владиславу Мангеру меру пресечения в виде личных обязательств. Об этом сообщает УНИАН.

Так, подозреваемый в причастности к делу об убийстве херсонской активистки обязан приходить к следователю и прокурору по первому требованию. Также в рамках решения Шевченковского райсуда Киева, ему нельзя покидать пределы области без разрешения следователя, уведомлять следственные органы в случае переезда на другое место жительства.

Ограничение касается и выездов за границу. Пока действует мера пресечения, Владислав Мангер должен сдать свой заграничный паспорт прокурору  на хранение. Нарушает ли правила подозреваемый, будет ясно по состоянию электронного браслета, которые также обязуется носить глава облсовета Херсонской области. Данное решение суда будет действительным до 1 июля.

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Напомним, что Екатерина Гандзюк, активистка и политический деятель, скончалась в результате нападения на нее в 2018 году. Тогда неизвестные выплеснули на нее серную кислоту. Три месяца она боролась за жизнь, но организм не смог преодолеть последствия от полученных ожогов.

Организатора убийства Сергея Торбина суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы. В деле кроме Мангера фигурирует также и помощник депутата Николая Паламарчука Игорь Павловский.

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Суд, Херсон, Решение суда, Мера пресечения, Гандзюк, Мангер.
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