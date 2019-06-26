Штаб ООС: За сутки 5 украинских военных ранены, еще 2 травмированы

Новости Украины: За прошедшие сутки на Донбассе противник 32 раза обстрелял украинские позиции, ранены пятеро украинских военнослужащих, еще двое получили боевые травмы.

За минувшие сутки боевики на Донбассе 32 раза нарушили режим прекращения огня и обстреливали украинские позиции, вследствие чего пятеро украинских военнослужащих получили ранения и еще двое – боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Вооруженные формирования Российской Федерации 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82-мм. Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия… За минувшие сутки пять украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмирования. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащий Минским договоренностям", – говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в среду утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 19 раз обстреляли позиции ООС: трижды вблизи Лебединского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; четыре раза район Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды окрестности Марьинки - из минометов калибра 120-мм и автоматических гранатометов; два раза окраины Опытного - из минометов калибра120 и 82-мм, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов; дважды вблизи Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды район Новотроицкое - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; окраины Невельского - из крупнокалиберного пулемета; возле Талаковки - из стрелкового оружия; вблизи Широкино - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Богдановки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военнослужащих были обстреляны 13 раз: район Шумов - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; трижды окраины Южного - из 82-мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четыре раза вблизи Крымского - из миномета калибра 120-мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; три раза в районе Новолуганского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; окраины Майского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; вблизи Зайцевого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

По данным украинской разведки 25 июня два боевика получили ранения.

"С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил", – отметили в гтабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" боевики совершили восемь обстрелов позиций ООС: дважды вблизи Широкино - из стрелкового оружия; окраину Старогнатовки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; район Каменки - из минометов калибра 120 и 82-мм; неподалеку Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета; окраину Павлополя - из миномета калибра 120-мм; вблизи Водяного - из стрелкового оружия; район Новоселовки Второй - из минометов калибра 82-мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских военных были обстреляны один раз: неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия перемирия", – подытожили в штабе ООС.

Ранее сообщалось, что командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский встретился с председателем Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине господином послом Яшаром Халитом Чевиком. Во время встречи командующий ООС проинформировал посла Яшара Халита Чевика о текущем состоянии безопасности ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, а также о ходе восстановления объектов гражданской инфраструктуры, гуманитарную поддержку гражданского населения, ситуацию относительно минной безопасности в районе ответственности.