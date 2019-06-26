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Полиция Чернигова задержала местного "минера" вокзалов

Полиция Чернигова задержала местного "минера" вокзалов
11:24 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: Черниговские правоохранители смогли задержать мужчину, который сообщил о ложных минированиях вокзалов.

Нарушитель решил среди ночи "заминировать" помещения железнодорожного и автобусного вокзалов. С этим сообщением он позвонил в полицию, говорится на сайте МВД.

"Телефонный звонок о заложенных бомбах на обеих транспортных объектах поступило в полицию около трех часов ночи", - сказано в публикации на сайте ведомства.

Оперативно-следственная группа оперативно прибыла на указанные "заминированные" учреждения. Взрывотехники, кинолог и сотрудники правоохранительных органов проверили оба здания на наличие взрывных веществ и подозрительных предметов. Но ничего подобного специалисты не обнаружили.

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Вместе с этим полицейским удалось установить лицо, сообщившее о ложном минировании вокзалов. Как оказалось, им оказался житель Чернигова, ранее судимый и на сегодняшний день безработный. Мужчину задержали согласно ст. 208 УКУ, продолжается досудебное расследование.

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Чернигов, Минирование, Вокзал, Взрывотехника, Нацполиция.
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