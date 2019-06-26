В Харькове возвращают на дома таблички "проспект Жукова"

Новости Украины: В Харькове в ночь на 26 июня на проспекте Григоренко появились новые таблички со старым названием маршала Жукова.

В Харькове в ночь на 26 июня начали заменять таблички на проспекте Григоренко, которому городская власть вернула название маршала Жукова. Об этом сообщает UA: Харьков.

Так, новые указатели появились на домах вдоль проспекта №№ 17, 19, 21, 23, 31. Отмечается, что, в частности, житель одного из домов на проспекте увидел за окном лестницу и подумал, что к его соседям пытаются проникнуть неизвестные, после чего вызвал полицию.

Патрульные попросили рабочих прекратить работы до завтра. Люди, которые меняли таблички, не представились. По их словам, они действуют на основании соглашения.

Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет проголосовал за возвращение имени Жукова проспекту. 20 июня решение официально обнародовали. В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель народного депутата Украины Андрея Белецкого, который попросил отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк. Украинский институт национальной памяти в свою очередь обратился в ГПУ.