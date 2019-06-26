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В Одессе "заминировали" суд, в котором слушается дело о "Краяне"

В Одессе "заминировали" суд, в котором слушается дело о "Краяне"
17:21 Сегодня Телеграф Фото: www.facebook.com

Новости Украины: Неизвестные сообщили о якобы минировании одесского суда, пока там слушалось дело о покупке завода "Краян".

Сегодня, 26 июня, около 15 часов дня в отделение полиции поступило анонимное сообщение, что в суде, где слушается дело о приобретении завода, находится взрывное вещество. Об этом сообщает УНИАН.

Так, сотрудники и посетители Малиновского районного суда, где происходило заседание, были эвакуированы. После этого оперативные службы провели обыск здания, но никаких опасных взрывных веществ либо неизвестных предметов найдено не было.

"В суде сообщили, что сейчас учреждение уже работает в штатном режиме", - сказано в публикации информагентства.

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Уточняется, что в деле о покупке предприятия "Краян" фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов. "Труханов и другие должностные лица обвиняются в завладении средствами городского бюджета при покупке горсоветом по заведомо завышенной стоимости здания, ранее входившего в целостный имущественный комплекс обанкротившегося завода "Краян"", - говорится на сайте.

Напомним, в 2016 году здание завода было продано Одесскому городскому совету за 185 миллионов. Продажей занималась коммерческая компания, которая ранее приобрела данное предприятие с молотка всего за 11,5 миллионов гривен.

В ноябре 2018 года в указанном суде начали рассматривать дело о продаже завода по существу. На скамью подсудимых по данному делу также попали вице-мэр Павел Вугельман, председатель постоянной комиссии по коммунальной собственности горсовета Василий Шкрябай, глава муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и его заместитель Владимир Радионов и руководство трех разных предприятий.

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Все по теме:

Одесса, Геннадий Труханов, Мэр Одессы, Малиновский суд, Завод Краян.
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