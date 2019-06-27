Глава СММ ОБСЕ дал комментарий касаемо разведения сил возле Станицы Луганской

Новости Украины: Глава СММ ОБСЕ приветствовал разведение сил в районе Станицы Луганской.

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) Яшар Халит Чевик приветствовал готовность сторон конфликта на Донбассе провести разведение сил и средств на согласованном участке в районе Станицы Луганской.

Он также повторно подтвердил полную готовность СММ осуществлять мониторинг этого процесса, сообщили в пресс-службе СММ ОБСЕ.

"Я возлагаю большие надежды на то, что на этот раз стороны выполнят взятые на себя обязательства и осуществят разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. СММ ОБСЕ выполняет свою работу, обеспечивая мониторинг процесса. Теперь стороны должны выполнить свою часть и принять необходимые меры для того, чтобы разведение сил и средств было бессрочным и имело устойчивый эффект", - заявил Яшар Халит Чевик.

В район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ, которые наблюдают за безопасностью и гуманитарной ситуацией и готовы к проведению мониторинга и верификации процесса разведения сил и средств с обеих сторон линии столкновения. Миссия также осуществляет дистанционное наблюдение с помощью камер и беспилотных летательных аппаратов.