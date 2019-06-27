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Противник продолжает обстрелы по позициям ВСУ: ранены 7 украинских военных

Противник продолжает обстрелы по позициям ВСУ: ранены 7 украинских военных
09:17 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: За среду, 26 июня, оккупанты 39 раз обстреляли украинские позиции, в результате 4 украинских военных были ранены, а еще 3 получили боевые травмы.

За минувшие сутки боевики на Донбассе 39 раз нарушили режим прекращения огня и обстреливали украинские позиции, вследствие чего четыре украинских военнослужащих получили ранения и еще три – боевые травмы, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"26 июня вооруженные формирования Российской Федерации 39 раз нарушили режим прекращения огня. Из них 13 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм... За прошедшие сутки четыре украинских военнослужащих получили ранения, еще трое - боевые травмы", - сказано в сводке, обнародованной на странице пресс-центра в Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 24 раза обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Старогнатовки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, четыре раза в район н.р. Широкино - из стрелкового оружия, рядом с Каменкой - из минометов калибра 120 и 82 мм, окраину Богдановки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, три раза неподалеку Павлополя - из артиллерийских систем калибра 122 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, дважды в районе н.п. Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов, два раза рядом с Авдеевкой - из минометов калибра 120 мм, два раза неподалеку Песок - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, окраину Красногоровки - из автоматических гранатометов, дважды рядом с Марьинкой - из минометов калибра 82 мм и автоматических гранатометов, неподалеку Опытно - из 120 мм миномета, три раза в районе н.п. Водяное - из гранатометов различных систем, вблизи Талаковки – из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны 15 раз. В частности, четыре раза в районе населенного пункта Луганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, дважды окраину Крымского - из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, трижды вблизи Зайцево – из миномета калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, неподалеку Майорского - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраину Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, рядом с Гладосово - из крупнокалиберного пулемета, в районе н.п. Южное – из миномета 82 мм, автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета, окраину Екатериновки – из автоматических гранатометов, окраину Майского - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета.

По данным украинской разведки 25 июня два боевика уничтожены.

"С начала текущих суток враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил". – добавили в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики дважды обстреляли позиции украинских защитников вблизи н.п. Опытно - из вооружения БМП, окраину Старогнатовки - из артиллерийских систем калибра 152 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников были обстреляны восемь раз. В частности, недалеко н.п. Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм, вблизи Золотое-4 - из гранатометов различных систем, трижды окраину Новгородского - из минометов калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, в районе н.п. Луганское - из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, окраину Орехово - из вооружения БМП, станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, вблизи Новолуганского- из минометов калибра 120 мм и вооружения БМП.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня". – подытожили в штабе.

Напомним, 26 июня около полудня был совершен отвод войск ВСУ от позиции, которая находилась вблизи КППВ "Станица Луганская".  Представители ОБСЕ, которые наблюдали за процессом отвода солдат, были по две стороны "баррикад". После сигнала украинские войска отступили от указанных позиций. За этим также наблюдал и командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сирский.

Отмечается также, что это первый этап отвода войск от окраин Станицы. пока неизвестно, действительно ли отступили от занятых позиций сторона противника.

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Обстрелы, Ситуация на Донбассе, Штаб ООС, Ранены 7 бойцов ВСУ.
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