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Совершено покушение на экс-мэра Конотопа Семенихина, который идет в Раду

Совершено покушение на экс-мэра Конотопа Семенихина, который идет в Раду
11:09 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: В Конотопе, Сумской области произошло покушение на убийство бывшего мэра города Артема Семенихина, он находится сейчас в реанимации.

В ночь на четверг в Конотопе (Сумская обл.), неизвестные совершили покушение на убийство бывшего мэра города, члена партии "Свобода" и кандидата-самовыдвиженца на внеочередных парламентских выборах по 160 одномандатному избирательному округу Артема Семенихина.

"Происшествие произошло около часа ночи, когда мужчина возвращался домой. Неизвестные напали на него и причинили тяжкие телесные повреждения. Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимационном отделении", - говорится в обнародованном в четверг утром сообщении Отдела коммуникации полиции Сумской области.

Для выяснения обстоятельств на место происшествия выехали руководство областного главка полиции, городского отдела полиции, усиленная следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория Следственного управления облуправления полиции, кинологическая служба.

"Полицейские квалифицировали произошедшее как "покушение на убийство" и уже открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 УК Украины", - проинформировали в Отдел коммуникации полиции.

В свою очередь лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок подтвердил, что Семенихин в настоящее время находится в реанимации и сообщил, что вследствие покушения у него открытая черепно-мозговая травма.

"В ночь на 27 июня в Конотопе Сумской совершено покушение на свободовца Артема Семенихина… Сейчас он находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой. Следует отметить, что накануне Артем Семенихин был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты Украины в 160 округе. Ранее он возглавлял город Конотоп и был незаконно отстранен от должности городского головы", - написал Тягнибок на своей странице в соцсети Фейсбук.

Политик заявил, что "Свобода" расценивает нападение на Семенихина как политическую расправу.

"Мы требуем от правоохранительных органов объективного и скорейшего расследования этого преступления и наказания его виновников", - подчеркнул Тягнибок.

Напомним, Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов. Кроме того, Комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе и в 199 одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года. Текст бюллетеня в многомандатном избирательном округе печатается с одной стороны на государственном украинском языке на одном листе размером 200х600 мм голубовато-серого цвета.

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Сумская область, Покушение на убийство, Экс-мэр Сум, Артем Семенихин.
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