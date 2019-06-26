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ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене
ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене
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ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене

ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене
17:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: Глава ЦИК Татьяна Слипачук рассказала, что на рассмотрении в судах находятся дела о регистрации двух партий - "Рух нових сил" и "Коммунистическая партия".

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов.

Порядковые номера партий в бюллетене будет выглядеть следующим образом:

  1. Оппозиционный блок;

  2. Сила и честь;

  3. ВО "Батьківщина" ;

  4. Патриот;

  5. Сила людей

  6. Оппозиционная платформа - За жизнь;

  7. Партия зеленых;

  8. ВО "Факел";

  9. Объединение "Самопоміч";

  10. Европейская солидарность;

  11. Украинская стратегия Гройсмана;

  12. Гражданская позиция;

  13. Социальная справедливость;

  14. Слуга народа;

  15. Сила права;

  16. Радикальная партия Олега Ляшко;

  17. Партия Шария;

  18. Голос;

  19. Партия "Незалежність";

  20. Аграрная партия Украины;

  21. ВО "Свобода".

Жеребьевка проходила в два этапа - технический и основной. Технический этап определил очередность участия представителей политсил в основном этапе жеребьевки.

Однако, как уточнила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сейчас на рассмотрении в судах находятся дела о регистрации двух партий - "Рух нових сил" и "Коммунистическая партия", а поэтому дальнейшие решения судов могут повлиять на проведенную жеребьевку.

Проведение парламентских выборов обойдется Украине в 2 млрд грн

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. По состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировала ориентировочно более двух тысяч кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.

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Все по теме:

Жеребьевка, ЦИК Украины, Порядок партий в бюллетене, Список партий в бюллетене.
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