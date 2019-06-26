ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов.
Порядковые номера партий в бюллетене будет выглядеть следующим образом:
Оппозиционный блок;
Сила и честь;
ВО "Батьківщина" ;
Патриот;
Сила людей
Оппозиционная платформа - За жизнь;
Партия зеленых;
ВО "Факел";
Объединение "Самопоміч";
Европейская солидарность;
Украинская стратегия Гройсмана;
Гражданская позиция;
Социальная справедливость;
Слуга народа;
Сила права;
Радикальная партия Олега Ляшко;
Партия Шария;
Голос;
Партия "Незалежність";
Аграрная партия Украины;
ВО "Свобода".
Жеребьевка проходила в два этапа - технический и основной. Технический этап определил очередность участия представителей политсил в основном этапе жеребьевки.
Однако, как уточнила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сейчас на рассмотрении в судах находятся дела о регистрации двух партий - "Рух нових сил" и "Коммунистическая партия", а поэтому дальнейшие решения судов могут повлиять на проведенную жеребьевку.
Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. По состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировала ориентировочно более двух тысяч кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.