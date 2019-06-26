ЦИК провела жеребьевку: порядковые номера партий в бюллетене

Новости Украины: Глава ЦИК Татьяна Слипачук рассказала, что на рассмотрении в судах находятся дела о регистрации двух партий - "Рух нових сил" и "Коммунистическая партия".

Центральная избирательная комиссия провела жеребьевку по определению номеров политических партий для размещения их названий в избирательном бюллетене внеочередных парламентских выборов.

Порядковые номера партий в бюллетене будет выглядеть следующим образом:

Оппозиционный блок; Сила и честь; ВО "Батьківщина" ; Патриот; Сила людей Оппозиционная платформа - За жизнь; Партия зеленых; ВО "Факел"; Объединение "Самопоміч"; Европейская солидарность; Украинская стратегия Гройсмана; Гражданская позиция; Социальная справедливость; Слуга народа; Сила права; Радикальная партия Олега Ляшко; Партия Шария; Голос; Партия "Незалежність"; Аграрная партия Украины; ВО "Свобода".

Жеребьевка проходила в два этапа - технический и основной. Технический этап определил очередность участия представителей политсил в основном этапе жеребьевки.

Однако, как уточнила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, сейчас на рассмотрении в судах находятся дела о регистрации двух партий - "Рух нових сил" и "Коммунистическая партия", а поэтому дальнейшие решения судов могут повлиять на проведенную жеребьевку.

Внеочередные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля. По состоянию на 25 июня ЦИК зарегистрировала ориентировочно более двух тысяч кандидатов в народные депутаты, включенных в избирательные списки 21 политической партии, в общегосударственном многомандатном избирательном округе.