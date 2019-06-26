Скачать
Среда, 26.06.2019
ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили
ЦИК обжалует решение суда, обязавшего зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Правительство вводит ограничение предельной стоимости тепла
Украинские каноисты завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Украинские каноисты завоевали "серебро" на Европейских играх-2019
Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби ее детей
Кейт Миддлтон рассказала о новом хобби ее детей

Проведение парламентских выборов обойдется Украине в 2 млрд грн

Проведение парламентских выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
15:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Заместитель главы ЦИК Евгений Радченко во время сегодняшнего брифинга сообщил, что проведение выборов в Верховную Раду обойдется Украине в почти 2 млрд. грн.

Расходы Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение внеочередных выборов в Верховную Раду ориентировочно составят около 2 млрд грн, сообщил заместитель главы ЦИК Евгений Радченко.

"На сегодняшний день утверждено 1 млрд 900 млн грн", - сказал Радченко на брифинге в среду в Киеве.

Он уточнил, что эта сумма приблизительная, поскольку ещё не подписаны договора.

По словам Радченко, в частности, на пакеты со специальной системой защиты предусмотрены расходы в 362260 грн, услуги по доставке и изготовлению пломб - 594326 грн, журналы для регистрации документов - 621 тыс. грн, изготовление бюллетеней на полиграфкомбинате "Украина" - 281 млн 845 тыс. 240 грн.

За месяц до выборов место голосования сменили более 13 тыс украинцев

Напомним, что на выборы, согласно информации ЦИК, баллотируются 5 845 кандидатов. Среди них 3 тысячи 171 "мажоритарщиков" и 2 тысячи 674 кандидата из списков партии.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Выборы, ЦИК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новая ведущая 10 сезона шоу "Х-фактор": кто заменит Оксану Марченко
02 Итальянская свадьба Алины Гросу: сколько потрачено
03 Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
04 Топ-5 продуктов, которые помогут очистить организм за 7 дней
05 Государственную таможенную службу возглавит Нефедов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Проведение парламентских выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Проведение выборов обойдется Украине в 2 млрд грн
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Прогноз погоды на 26 июня: жара до +32°, солнечно и сухо
Гройсман: Пенсия с 1 июля будет не меньше 2 тысяч гривен
Гройсман: Пенсия с 1 июля будет не меньше 2 тысяч гривен
Стильная мамочка: Пиппа Миддлтон засветилась на прогулке с сыном
Стильная мамочка: Пиппа Миддлтон засветилась на прогулке с сыном
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь