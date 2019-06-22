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За месяц до выборов место голосования сменили более 13 тыс украинцев

За месяц до выборов место голосования сменили более 13 тыс украинцев
08:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины: Украинцы накануне парламентских выборов более активно меняют место голосования, чем перед президентскими.

13 091 граждан Украины воспользовались услугой временного изменения места голосования по состоянию на пятницу, 21 июня.

Об этом сообщают в Государственном реестре избирателей, передает Радио Свобода.

Как и во время президентских выборов, избиратели могут воспользоваться процедурой смены места голосования. Сейчас граждане начинают регистрироваться все более активно. Больше всего людей из разных регионов зарегистрировалось в Киеве, Харьковской, Киевской и Донецкой областях.

Центральная избирательная комиссия Украины упростила процедуру временного изменения места голосования. Теперь процедура не предусматривает подачу документов (копий документов), подтверждающие необходимость временного изменения места голосования. Для этого нужны только паспорт и заявление.

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Изменить место голосования для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду можно до 15 июля.

Внеочередные парламентские выборы должны состояться 21 июля.

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Верховная Рада, Украина, Выборы, Внеочередные выборы, Выборы 2019.
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