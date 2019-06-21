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Выборы близко: 25 июня ЦИК опубликует весь список кандидатов в нардепы

Выборы близко: 25 июня ЦИК опубликует весь список кандидатов в нардепы
14:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook

Новости Украины: Глава ЦИК Татьяна Слипачук сообщила, что 25 июня Комиссия опубликует информацию о 1,2 тыс. кандидатов на пост нардепа.

20 июня был последним днем приема Центризбиркомом документов для регистрации кандидатов на внеочередных выборах народных депутатов Украины, которые запланированы на 21 июля 2019 года.

Документы подали около 1,2 тыс. кандидатов-мажоритарщиков, и теперь у ЦИК есть пять дней, чтобы принять по ним решения, отмечает глава Комиссии Татьяна Слипачук. 

"Как показывает опыт предыдущих выборов, наплыв количества желающих всегда приходился на последнюю неделю регистрации. Однако эта кампания превзошла все ожидания. В силу объективных и субъективных причин, в последний день регистрации пакеты документов подали около 1200 кандидатов в одномандатных избирательных округах. При этом в целом до 20 июня заявлений было чуть больше 2000. И это я еще не говорю о списках кандидатов в общегосударственном избирательном округе", - написала Слипачук на своей странице в соцсети Facebook в пятницу.

Она отметила, что теперь у ЦИК есть пять дней, чтобы обработать и принять решение по каждому пакету документов.

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"25 июня мы обнародуем весь список кандидатов в депутаты, а на следующий день утвердим форму, цвет и текст избирательных бюллетеней в общегосударственном и одномандатных избирательных округах", - написала глава ЦИК.

Также она анонсировала на 26 июня пресс-конференцию, на которую члены Центризбиркома соберут абсолютно все, что сделали в течение избирательного процесса, поделятся своими ожиданиями от последнего перед днем выборов месяца и представят все необходимые цифры.

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Парламент, Выборы, ЦИК, Нардепы, Кандидаты в нардепы.
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