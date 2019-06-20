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КС официально подтвердил конституционность роспуска Рады

КС официально подтвердил конституционность роспуска Рады
17:39 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: КС официально сообщил о принятии решения о конституционности указа президента о роспуске парламента

Конституционный суд Украины официально сообщил о принятии решения о конституционности указа президента о роспуске парламента.

В частности, на официальном сайте суда появилось короткое сообщение: «Принято Решение КСУ по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно конституционности Указа Президента Украины «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

В то же время никакой информации относительно самого решения в указанном сообщении не содержится.

Как сообщалось, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая представители ”Народного фронта” внесли в Конституционный суд представление, которым просили признать неконституционным этот указ.

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11 июня Большая палата Конституционного суда начала слушания по делу по представлению депутатов.

Создание НКРЭКУ было неконстутиционным: решение КС

Сегодня источник в КС сообщал, что суд признал конституционным указ президента Зеленского о роспуске Верховной Рады.

За признание конституционным указа о роспуске парламента проголосовали 11 судей Конституционного суда, против - 5 судей. Всего на заседании присутствовали 16 судей.

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Верховная Рада, Конституционный Суд, Выборы, КСУ, КС, Внеочередные выборы.
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