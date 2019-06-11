Публичное слушание дела о роспуске Рады завершено: что дальше

Новости Украины: Рассмотрение дела о роспуске Рады в открытой части началось в 10 часов утра и завершилось примерно в 18 часов.

Конституционный Суд завершил рассмотрение дела о роспуске Верховной Рады на открытой части пленарного заседания.

Об этом около 18 часов 11 июня, сообщили председатель КС Наталья Шаптала.

"Конституционный Суд не завершил свою работу, он переходит работать в закрытую часть пленарного заседания для принятия и постановления решения по этому делу", – подчеркнула Шаптала.

Она добавила, что решение по делу будет опубликовано на официальном сайте суда.

На данный момент неизвестно, когда именно будет принято решение. Однако производство обозначено как неотложное, поэтому закон предусматривает месяц на его рассмотрение.

Заседание относительно указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента длилось с перерывами, с 10 часов утра.

За это время в суде выступил сам глава государства, его представитель в КС Федор Вениславский, а также представители нардепов, которые пожаловались на решение президента и представитель Рады в КС Анатолий Селиванов.

Кроме собственных речей, они также отвечали на вопросы друг друга и судей.

Члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.

Представитель ВР по просьбе судей пообещал, что постарается найти этот список.