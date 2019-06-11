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Вторник, 11.06.2019
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У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады

У Зеленского спрогнозировали, когда КС примет решение по указу о роспуске Рады
15:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины: По прогнозам представителя президента Украины Федора Вениславского, Конституционный суд может вынести решение не позднее 29 июня.

Представитель президента Украины в Конституционном суде Федор Вениславский рассчитывает, что решение КС относительно конституционности указа президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент будет принято раньше, чем через месяц.

"Закон о Конституционном суде Украины даёт на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом",- сказал Вениславский журналистам в перерыве заседания КС во вторник.

Он также заявил, что не может прогнозировать ситуации, при которой президентский указ будет признан неконституционным: "Мы не допускаем возможности признания указа неконституционным".

"Убежден, что оснований для признания неконституционным указа президента о досрочном прекращении полномочий парламента нет", - сказал Вениславский.

Вместе с тем, что он не ожидает решения КС по этому делу уже во вторник, "так как по процедуре судьи после окончания острый части слушаний переходят в закрытую". "Не было ни разу, чтобы в день открытия заседания было решение. Это очень маловероятно", - сказал представитель главы государства в КС.

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Отвечая на вопрос о том, с какой целью приходил в суд президент Зеленский, Вениславский сообщил, что Конституционный суд решил проводить слушания при участии представителей субъекта права на конституционное представление и органа, который выдал указ, то есть, при участии президента.

"Непосредственно в приглашении на имя президента Украины, которое было адресовано с подписью главы КС, президент был приглашен к участию в заседании Конституционного суда Украины.... Президент явился... и он воспользовался своим правом и заявил ходатайство о том, чтобы суд слушал дел в его отсутствии при представительстве его интересов представителем президента в КС… На этом он считает свою миссию выполненной, чтобы не осуществлять давление на суд", - пояснил Вениславский.

КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)

Конституционный суд объявил перерыв до 14:00 вторника в рассмотрении по существу производства по конституционному представлению 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент.

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Верховная Рада, Роспуск, Конституционный Суд Украины, Владимир Зеленский, Сроки, Законность.
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