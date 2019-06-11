КСУ рассматривает конституционность роспуска Рады (Онлайн)

Новости Украины: Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 11 июня, будет присутствовать на заседании Конституционного суда Украины на рассмотрении дела о законности роспуска Верховной Рады.

Сегодня в 10 часов Большая палата КС начнет рассмотрение дела относительно соответствия Конституции указа "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва и назначении внеочередных выборов".

Дело будут слушать в форме устного производства. Кроме того, согласно статье 75 Закона Украины "О Конституционном суде Украины" Большая палата КС признала конституционное производство этого дела неотложным.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет присутствовать на заседании. "Это будет впервые за двадцать восемь лет истории независимой Украины, когда Президент придет на заседание Конституционного суда. Именно так, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе в кабинет", - заявил он.

Как известно, Президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. 21 мая он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. 23 мая указ вступил в силу после опубликования в "Правительственном курьере".

24 мая народные депутаты от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук и Игорь Алексеев внесли в КСУ представление с 62 подписями народных депутатов о неконституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР. Они попросили рассмотреть это представление в течение месяца.