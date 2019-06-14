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Пятница, 14.06.2019
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Создание НКРЭКУ было неконстутиционным: решение КС

Создание НКРЭКУ было неконстутиционным: решение КС
15:15 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины: Конституционный суд признал создание “тарифной” комиссии неконституционным.

Конституционный суд Украины опубликовал в пятницу, 14 июня, решение о неконституционности создания Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Решение опубликовано на сайте суда, передает УНН.

Так, суд признал не соответствующим Конституции ряд положений закона "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг".

Этим Решением Конституционный Суд Украины:

  • признал соответствующим Конституции Украины (конституционным) абзац пятый части третьей статьи 8 Закона Украины "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг" от 22 сентября 2016 № 1540-VIII;
  • признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) часть первую статьи 1, пункт 2 части первой статьи 4, часть первую, абзацы первый, второй части второй статьи 5, абзацы второй, третий, четвертый, тридцать девятой, сороковой части третьей, часть шестую статьи 8 настоящего Закона.

В Решении КСУ констатировал, что образование постоянно действующего независимого государственного коллегиального органа, по функциональному назначению, сферой деятельности, полномочиями имеет признаки центрального органа исполнительной власти, но не подчиняется Кабинету Министров Украины и не относится к системе органов исполнительной власти, не согласуется с Конституцией Украины .

Основной Закон Украины допускает образования органа государственной власти, который осуществлял бы государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг, как центрального органа исполнительной власти. Такой орган может быть создан Кабинетом Министров Украины (пункт 91 статьи 116 Конституции Украины) с законодательным определением Верховной Радой Украины его организации и деятельности (пункт 12 части первой статьи 92 Конституции Украины).

КСУ в своих решениях неоднократно отмечал, что Верховная Рада Украины и Президент Украины при решении вопросов образования, формирования органов государственной власти и нормирования их деятельности в соответствии с частью второй статьи 19 Основного Закона Украины обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренных Конституцией и законами Украины. Президент Украины и Верховная Рада Украины должны действовать в пределах конституционных полномочий, в частности, участия в формировании только тех органов, которые предусмотрены Конституцией Украины.

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КСУ пришел к выводу о том, что полномочия главы государства и единого органа законодательной власти в Украине по формированию конкурсной комиссии, как и право Президента Украины назначать членов Комиссии и досрочно прекращать их полномочия, Конституцией Украины не предусмотрены. Указанные полномочия, закрепленные Законом, выходят за пределы конституционной компетенции парламента и главы государства.

Вместе с тем, полномочия Кабинета Министров Украины, в отличие от полномочий Верховной Рады Украины и Президента Украины, могут определяться не только Конституцией Украины, но и законами Украины. При этом любое полномочия Кабинета Министров Украины или другого органа исполнительной власти не может определяться законом вопреки конституционным предписаниям.

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Несмотря на то, что признание неконституционными отдельных положений Закона будет правовым последствием существенных пробелов в законодательстве о порядке организации деятельности Комиссии, может сделать невозможным ее функционирования и выполнения ею задач государственного регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг, КСУ признал нужным отсрочить потерю сили соответствующих положений закона для приведения действующего законодательства в этой части в соответствие с требованиями Конституции Украины.

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Конституционный Суд, КС, НКРЭКУ, Тарифная комиссия.
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