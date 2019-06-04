Иск о роспуске Рады в КС рассмотрят в форме устного слушания

Новости Украины: Конституционный суд Украины определил формат рассмотрения заявлений депутатов о незаконности роспуска Рады.

Конституционный суд Украины (КС) во вторник определил, что конституционное представление 62 народных депутатов о соответствии Основному закону указа президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов будет рассматриваться в форме устного слушания.

"Большой палатой Конституционного суда Украины принято Постановление о рассмотрении этого дела в форме устного производства. Кроме того, … Большая палата Конституционного суда Украины признала конституционное производство этого дела неотложным", - говорится в сообщении пресс-службы КС, обнародованном во вторник вечером.

В информации также говорится, что открытая часть пленарного заседания Палаты КС Украины по рассмотрению дела по конституционному представлению нардепов состоится 11 июня в 10:00.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", согласно которому день голосования на внеочередных выборах депутатов назначен на 21 июля.

Конституционное представление 62 народных депутатов относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) указа президента о роспуске Рады VIII созыва и внеочередных выборах поступило в КС 24 мая.

Первый замглавы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук сообщил, что группа народных депутатов из этой фракции внесла в Конституционный суд соответствующее представление. Парламентарий утверждает, что коалиция фракций "Европейская Украина" в Верховной Раде была создана в соответствии с законодательством и прекратила свое существование 17 мая 2019 года, когда было объявлено о выходе фракции "Народного фронта" из коалиции. По мнению депутатов этой фракции, именно с этого дня начался отсчет для 30-дневного срока для формирования новой коалиции в парламенте.

Тетерук сообщил, что подавшие представление депутаты просят КС, чтобы это дело было рассмотрено в течение двух месяцев - "в кратчайшие сроки", и "общество получило ответ". По его словам, представление подписали 62 депутата. Среди них - депутаты из "Народного фронта", Блока Петра Порошенко, Радикальной партии, в частности, ее лидера Олега Ляшко, внефракционные.

В Центральной избирательной комиссии ожидают вынесения Конституционным судом решения до дня голосования, назначенного на 21 июля.

"Действительно, Конституционный суд рассматривает такие представления на протяжении шести месяцев. Как правило, сенат (КС – ред.) может принять решение, что этот вопрос является крайне важным – сократить эти сроки и рассмотреть его до одного месяца", - сообщила секретарь Центризбиркома Наталия Бернацкая в интервью ТСН 24 мая.

Она также отметила, что для ЦИК очень важно, чтобы КС как можно скорее рассмотрел представление народных депутатов.

"В любом случае, данное решение (КС – ред.) мы ожидаем до завершения избирательного процесса и до дня голосования, и с этим связаны его (решения КС о конституционности указа о роспуске Рады – ред.) правовые последствия. Но для нас они станут понятны, когда мы увидим юридическую позицию Конституционного суда и куда он нас направит: действительно ли он укажет на конституционность или неконституционность указа. И, возможно, будут какие-то дальнейшие шаги (предписаны – ред.)", - сказала Бернацкая.