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Конституционный суд взялся рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады

Конституционный суд взялся рассматривает указ Зеленского о роспуске Рады
14:53 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Конституционный суд Украины по предоставлению 62 народных депутатов рассматривает законность досрочного роспуска Верховной Рады указом президента Украины.

Большая палата Конституционного суда начала рассматривать представление 62 нардепов о конституционности указа Президента о роспуске Верховной Рады. Соответствующая информация обнародована на сайте суда.

"Рассмотрение вопроса об определении формы конституционного производства по делу по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов", - говорится в повестке дня на четвертое июня.

В ходе заседания во вторник суд должен решить, в письменной или устной форме рассматривать данное производство, сообщили агентству в пресс-службе суда. Судьей-докладчиком по данному делу выступает Виктор Кривенко.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский 20 мая во время инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. Во вторник, 21 мая, он подписал указ о досрочном прекращении полномочий парламента и назначении выборов на 21 июля. В четверг, 23 мая, указ вступил в силу после опубликования в "Урядовому кур’єрі".

Зеленский подписал указ о роспуске Рады

Утром 23 мая координатор гражданского движения "Общее дело" Александр Данилюк заявил об обжаловании в Верховном суде указа Президента о роспуске Рады.

24 мая народные депутаты от фракции "Народный фронт" Андрей Тетерев и Игорь Алексеев внесли в КСУ представление с 62 подписями народных депутатов о неконституционности указа Президента о досрочном прекращении полномочий ВР. Они попросили рассмотреть это представление в течение месяца.

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Верховная Рада, Нардепы, Конституционный Суд Украины, Владимир Зеленский, Досрочный роспуск.
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