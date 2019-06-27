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Циклон Otto прокатится Украиной: ГСЧС объявила штормовое предупреждение

Циклон Otto прокатится Украиной: ГСЧС объявила штормовое предупреждение
14:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины: В Украине уже сегодня резко ухудшатся погодные условия в связи с приближающимся циклоном.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об ухудшении погодных условий по Украине.

Об этом говорится на сайте ГСЧС. 

По данным службы, в Киеве и Киевской области до конца суток 27 июня грозовые дожди, град, порывы ветра и шквалы 25-28 м/с. 28 июня в Киеве порывы ветра 15-20 м/с. 

28 июня в Украине порывы ветра 15-20 м/с, ночью в южных, восточных, Днепропетровской областях грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. 

По информации синоптика Натальи Диденко, причина в том, что через Украину движется атмосферный фронт балтийского циклона Ottо.

"Фронт идет в компании с грозовыми дождями, ливнями, шквалами и даже иногда градом", - пишет она в Facebook.

По прогнозу Диденко, пятница ожидается в Украине "синоптически обновленной". За холодным атмосферным фронтом циклона распространится значительное более прохладный воздух.

"Завтра (28 июня) в большинстве областей Украины температура воздуха составит + 18 + 24 градуса. На юге и востоке еще на один день задержится жара до + 28 + 30 градусов", - сообщает синоптик.

Прогноз погоды в Украине на 27 июня: еще один день жары, но скоро похолодает

По ее данным, дожди с территории Украины будет вытеснять антициклон Vera, который расположен над Северным морем.

"Поэтому завтра осадки ослабнут и прекратятся, однако небольшие дожди местами будут проходить локально", - отмечает Диденко.

 

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Погода, Шторм, Штормовое предупреждение, Погодные условия, ГСЧС.
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