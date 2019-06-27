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Акция с гробом и чучелом Медведчука прошла на Банковой

Акция с гробом и чучелом Медведчука прошла на Банковой
19:45 Сегодня Телеграф pravda.com.ua Фото: Facebook

Новости Украины: Националисты акцией в Киеве отреагировали на действия Виктора Медведчука.

Под офисом президента Владимира Зеленского провели две акции, сначала у ОПГ собрались националистические силы с требованием ответить "Кто такой Медведчук?", а затем к зданию принесли гроб участники акции "Похороны Конституции".

Стрим с места происшествия вел представитель "Нацкорпуса" Роман Чернышев в Facebook, фотографиями акции относительно Конституции также делились в соцсети.

В СБУ ничего не знают о пленных, которых хочет освободить Медведчук

Националисты, в частности представители "Национально корпуса", "Свободы", "Правого сектора" требуют руководство страны дать оценку действиям кума Владимира Путина Виктора Медведчука и ответить на вопрос, кто он такой и почему имеет право встречаться с боевиками и представителями страны-агрессора и общаться от своего имени на государственные темы и представлять госинтересы.

Чернышев в комментарии УП рассказал, что за более чем месяц президентства Зеленский так и не дал четкого ответа, кто такой Медведчук и как он к нему относится.

Националисты призывают президента поручить СБУ разобраться в ситуации.

Он пояснил, что акции относительно Медведчука продолжатся, также активистов беспокоит бездействие спецслужб, которые никак не реагируют на вояжи Медведчука в РФ и встречи с главарями ОРДЛО.

Ранее сообщалось, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук договорился с главами так называемых "ДНР" и "ЛНР" Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником о передаче Киеву четырех украинских пленных, заявил депутат Верховной Рады Вадим Рабинович.

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Киев, Акция, Националисты, Виктор Медведчук, Национальный корпус.
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